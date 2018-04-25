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Госдолг Пензенской области планируют сократить до 20,7 млрд рублей
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Госдолг Пензенской области планируют сократить до 20,7 млрд рублей 

ТАСС 22 минуты назад
ПЕНЗА, 25 апреля. /ТАСС/. Государственный долг Пензенской области составляет 22,3 млрд рублей, к концу года его планируют сократить на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
"Государственный долг (за год) сокращен практически на 1 млрд рублей, сегодня он составляет 22,3 млрд рублей. До конца года мы планируем довести его до 20,7 млрд рублей", — сказал Белозерцев на сессии Заксобрания Пензенской области, представляя доклад о деятельности правительства региона за 2017 год.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ реструктурирует 8,2 млрд рублей долга Пензенской области по кредитам до 2025 года. В 2018-2019 годах погасят по 5% от указанной суммы, в 2020 году — 10%, в 2021-2024 годах — по 20% равными долями.
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