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Завтра в Южной Якутии запустят новую фабрику
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Завтра в Южной Якутии запустят новую фабрику 

РЖД-Партнер 22 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заместитель генерального директора крупнейшей компании «Колмар» Анна Цивилева, она была построена всего за 10,5 месяцев — это беспрецедентный факт, тем более в экстремальных условиях Севера. Строительство вели российские и китайские специалисты. Для обогащения угля впервые в России здесь применят китайскую технологию, которая исключает негативное воздействие на окружающую среду.
Холдинг «Колмар», являющийся резидентом территории опережающего развития «Южная Якутия», строит два ГОКа — Денисовский и Инаглинский, а также угольный терминал в порту Ванино. По словам Анны Цивилевой, компания уже вложила в свои проекты 23 млрд рублей, а к 2021 году инвестиции превысят 100 млрд рублей.
«Колмар» уже подписал соглашение с ОАО «РЖД» об условиях и объемах перевозки коксующегося угля в порт Ванино и решил даже обзавестись собственной транспортной компанией.
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