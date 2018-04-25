Банк «Союз» предложил премиальную карту Mastercard World Black Edition

Банк «Союз» начал выпуск премиальных карт Mastercard World Black Edition. Карта может быть как расчетная, так и с кредитным лимитом.

Комиссия за обслуживание карты не взимается за первый месяц, а далее составляет 1,2 тыс. рублей, 20 долларов либо 20 евро в месяц. Бесплатное обслуживание предусмотрено при выполнении одного из следующих условий: совокупный остаток на счете карты и во вкладе «Накопительный» составляет не менее 2 млн рублей, 30 тыс. долларов либо 15 тыс. евро в течение месяца; объем операций оплаты товаров и услуг по счету составляет не менее 100 тыс. рублей либо 1,5 тыс. долларов/евро за месяц; на счет карты зачислено не менее 150 тыс. рублей либо 2 тыс. долларов/евро в течение месяца, а оборот по операциям оплаты товаров и услуг со счета карты составляет не менее 55 тыс. рублей либо 1 тыс. долларов/евро за месяц. Срок действия карты — два года.

Продуктовый виджет

Снять собственные средства в устройствах банка можно без комиссии, а в банкоматах и ПВН сторонних банков — с комиссией в 1,5% от суммы операции. Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах других кредитных организаций составляет 5% от суммы, но не менее 500 рублей.

Карта с кредитным лимитом оформляется клиентам с положительной кредитной историей в любом банке. Процентная ставка составит 22% годовых при кредитном лимите до 750 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период кредитования до 115 дней, который распространяется как на безналичные операции, так и на операции по снятию наличных.