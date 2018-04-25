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«Нафтогаз Украины» раскритиковал идею реализации проекта «Северный поток-3»
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«Нафтогаз Украины» раскритиковал идею реализации проекта «Северный поток-3» 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее заместитель председателя правления «Газропома» Александр Медведев отметил, что могут потребоваться новые газотранспортные проекты.
Нафтогаз Украины» раскритиковал идею возможной реализации проекта «Северный поток-3».
— В России появился новый вид спорта — укладка ненужных труб, — отметили представители украинской компании.
Ранее заместитель председателя правления «Газропома» Александр Медведев заявил, что российская сторона не исключает возможности строительства газопровода «Северный поток-3», если ЕС подтвердит потребность в импорте российского газа. Он отметил, что Россия будет поставлять Европе столько газа, сколько необходимо.
Александр Медведев пояснил, что пока этот проект не обсуждается, но «ситуация может сложиться таким образом», передает "Парламентская газета".
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