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Минтруд спрогнозировал увеличение дефицита бюджета ПФР более чем вдвое
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Минтруд спрогнозировал увеличение дефицита бюджета ПФР более чем вдвое 

360tv.ru 34 минуты назад
В 2018 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России может увеличиться в 2,4 раза и составит 256,84 миллиарда рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на поправки Минтруда в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Ранее в дефицит бюджета ПФР закладывалась сумма в размере 106,6 миллиарда в отечественной валюте.
Доходы согласно поправкам уменьшатся на 66,7 миллиарда. Расходы, наоборот, вырастут на 83,5 миллиарда рублей.
Исходя из имеющихся данных, прогнозируемый объем доходов за период 2018 года достигнет 8,26 триллиона рублей. Расходы составят 8,52 триллиона.
Ранее в Пенсионном фонде посчитали количество жителей России, чей возраст превышает 100 лет. По словам главы ПФР Антона Дроздова, сейчас в стране 15,7 тысячи таких пенсионеров.
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