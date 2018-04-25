Минтруд спрогнозировал увеличение дефицита бюджета ПФР более чем вдвое

В 2018 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России может увеличиться в 2,4 раза и составит 256,84 миллиарда рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на поправки Минтруда в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Ранее в дефицит бюджета ПФР закладывалась сумма в размере 106,6 миллиарда в отечественной валюте.

Доходы согласно поправкам уменьшатся на 66,7 миллиарда. Расходы, наоборот, вырастут на 83,5 миллиарда рублей.

Исходя из имеющихся данных, прогнозируемый объем доходов за период 2018 года достигнет 8,26 триллиона рублей. Расходы составят 8,52 триллиона.