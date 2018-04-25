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Объем госдолга Ленобласти снизился до 3,9 миллиарда рублей
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Объем госдолга Ленобласти снизился до 3,9 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Ленобласти Александр Дрозденко выступил с отчетом о деятельности областного правительства за 2017 год. Он отметил, что объем государственного долга региона в прошлом году снизился до 3,9 млрд рублей.
Дрозденко также сообщил, что бюджет Ленобласти не обременен долговой нагрузкой, а расходная часть бюджета в 2017 году была исполнена на 113,2 млрд рублей. Доходов же, как пишет «Коммерсантъ», поступило на 105,2 млрд рублей.
Кроме того, Ленобласть оказалась чиста от коммерческих кредитов, показатели по «майским» указам главы государства были выполнены, а регион впервые достиг баланса роста экономики и улучшения уровня жизни жителей.
«И это — наша общая с ленинградцами заслуга», — подчеркнул Дрозденко.
«Невские новости» ранее писали, что Карелия погасила три коммерческих кредита на общую сумму 800 млн рублей со ставкой в 9,5% и 9,88% годовых. Теперь область сможет взять другие кредиты, на более выгодных условиях: ключевая ставка Центробанка РФ, увеличенная на 1 процент.
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