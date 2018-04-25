Объем госдолга Ленобласти снизился до 3,9 миллиарда рублей

Глава Ленобласти Александр Дрозденко выступил с отчетом о деятельности областного правительства за 2017 год. Он отметил, что объем государственного долга региона в прошлом году снизился до 3,9 млрд рублей.

Дрозденко также сообщил, что бюджет Ленобласти не обременен долговой нагрузкой, а расходная часть бюджета в 2017 году была исполнена на 113,2 млрд рублей. Доходов же, как пишет «Коммерсантъ», поступило на 105,2 млрд рублей.

Кроме того, Ленобласть оказалась чиста от коммерческих кредитов, показатели по «майским» указам главы государства были выполнены, а регион впервые достиг баланса роста экономики и улучшения уровня жизни жителей.

«И это — наша общая с ленинградцами заслуга», — подчеркнул Дрозденко.