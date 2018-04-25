Псковичи в 2017 году потратили на еду более 20 миллиардов рублей 

В Псковской области в 2017 году было продан еды и напитков на общую сумму в 45 млрд 202 млн 313 тыс. 800 рублей, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на Псковстат. Около половины всего продовольствия продали в Пскове: жители областного центра потратили на еду около 20 млрд 446 млн 751 тыс. 100 рублей. В Великих Луках жители потратили на продовольствие 8 млрд 296 млн 189 тыс. 100 рублей. Работники Псковстата отметили, что не учитывали продажу еды и напитков «из-под полы», а также не принимали во внимание количество проданных сигарет. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».