«Арнест» построит второй завод в Невинномысске

ГК «Арнест» планирует строить второй завод в Невинномысске , сообщает ТАСС со ссылкой на Минпром края.

На коллегии Минпрома обсудили итоги 2017 года и поговорили о планах на будущее. Так, группа компаний «Арнест» планирует строить второй завод в Невинномысске. Для этого привлекут инвестиции в размере около 10,4 миллиарда рублей.

Благодаря строительству и открытию производственных линий в Невинномысске появятся 1 200 новых рабочих мест. «Арнест» рассчитывает запустить восемь линий производства баллонов из алюминия и четыре линии наполнения, чтобы выпускать до 400 миллионов баллонов в год и занять около 5% мирового рынка аэрозольно-косметической продукции. Продукцию завода будут экспортировать в страны Европы, Азии и Африки.