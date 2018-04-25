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«Арнест» построит второй завод в Невинномысске
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«Арнест» построит второй завод в Невинномысске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ГК «Арнест» планирует строить второй завод в Невинномысске, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпром края.
На коллегии Минпрома обсудили итоги 2017 года и поговорили о планах на будущее. Так, группа компаний «Арнест» планирует строить второй завод в Невинномысске. Для этого привлекут инвестиции в размере около 10,4 миллиарда рублей.
Благодаря строительству и открытию производственных линий в Невинномысске появятся 1 200 новых рабочих мест. «Арнест» рассчитывает запустить восемь линий производства баллонов из алюминия и четыре линии наполнения, чтобы выпускать до 400 миллионов баллонов в год и занять около 5% мирового рынка аэрозольно-косметической продукции. Продукцию завода будут экспортировать в страны Европы, Азии и Африки.
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