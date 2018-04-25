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Более 1 млрд рублей вложат в создание завода по производству кирпича в Якутии
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Более 1 млрд рублей вложат в создание завода по производству кирпича в Якутии 

ТАСС 48 минут назад
ЯКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Компания «Возрождение» построит завод по производству керамического кирпича в Намском районе Якутии. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Проект одобрили для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». «Производительность завода составит 30 млн штук кирпича в год, сырьем послужат суглинки Санниковского месторождения в Намском улусе. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей. Инвестор уже вложил 0,02 млрд рублей в запуск производства», — говорится в сообщении.
На новом предприятии создадут около 300 рабочих мест. Отмечается, что проект важен для республики из-за удвоения объемов жилищного строительства в Якутии за последние десять лет до рекордных 634 тыс. кв. м в 2017 году.
Для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» одобрили 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд рублей. Такое решение принли по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
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