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Вклад ЧМ по футболу в рост ВВП РФ может составить 0,2-0,3 п.п. в год: нейтрально, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка
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Вклад ЧМ по футболу в рост ВВП РФ может составить 0,2-0,3 п.п. в год: нейтрально, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Согласно опубликованной вчера оценке McKinsey, проведение Чемпионата мира по футболу может увеличить рост российского ВВП (за счет роста инвестиций и туризма) на 0,3 пп в 2018 г. и еще примерно по 0,2 пп ежегодно в 2019-2023 гг. Этот масштаб потенциального эффекта в целом соответствует нашей первоначальной оценке, сделанной в конце прошлого года, однако с того момента ситуация несколько изменилась.
Во-первых, для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата в 11 российских регионах государственные власти могут ограничить или приостановить производство ряда местных компаний; это намерение нейтрализует позитивный эффект чемпионата на рост. Во-вторых, недавнее ужесточение санкций против России и охлаждение отношений между Россией и Великобританией могут ограничить туристические и инвестиционные потоки в Россию. Ярким примером являются Олимпийские игры 2014 г. в Сочи. Несмотря на аналогичные позитивные ожидания, в 2014-2015 гг. инвестиции снизились куммулятивно на 13% и при этом все еще находятся ниже уровня 2013 г. ; экспорт услуг до Олимпийских игр в 2013 г. составлял $70 млрд, но снизился до 58$ млрд в 2017 г., в том числе экспорт транспортных и туристических услуг, находившийся на уровне $33 млрд в 2013 г., к концу 2017 г. составляет всего $29 млрд
Таким образом, мы сейчас с большим скепсисом смотрим на возможный позитивный эффект Чемпионата мира на экономический рост и все еще придерживаемся нашего прогноза роста ВВП всего на 1,0% г/г в этом году.
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