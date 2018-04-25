«Газпром» до конца 2018 года завершит строительство «Силы Сибири» до границы с Китаем

"На 1 марта 2018 года сварено 1 тыс. 859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 тыс. 580,1 км, что составляет около 73% протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с КНР. До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний", — сказал он.