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«Газпром» до конца 2018 года завершит строительство «Силы Сибири» до границы с Китаем
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«Газпром» до конца 2018 года завершит строительство «Силы Сибири» до границы с Китаем 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Газпром" до конца 2018 года планирует завершить строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем, сообщил заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов в интервью журналу «Газпром».
"На 1 марта 2018 года сварено 1 тыс. 859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 тыс. 580,1 км, что составляет около 73% протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с КНР. До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний", — сказал он.
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