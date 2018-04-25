От Tele2 потребовали устранить национальный роуминг

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ФАС предписала Tele2 до 31 мая устранить национальный роуминг 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Tele2 до 31 мая устранить необоснованную разницу в тарифах в национальном роуминге, следует из материалов на сайте службы.
В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. В апреле сообщалось, что ФАС РФ признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге, компании придется по предписанию устранить необоснованную разницу в тарифах. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин тогда говорил, что служба определит размер штрафа для Tele2 в течение одного-двух месяцев.
"В срок до 31 мая 2018 года ООО "Т2 Мобайл" надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении ФАС.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя. В ФАС назвали новые тарифы оператора обоснованными. При этом при поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о снижении цен.
ООО "Т2 РТК Холдинг" было создано на базе регионального GSM-оператора "Tele2 Россия" и сотовых активов "Ростелекома", который завершил их передачу в августе 2014 года. Доля "Ростелекома" в уставном капитале нового оператора составила 45%, оставшиеся 55% принадлежат консорциуму инвесторов в составе ВТБ, группы банка "Россия", страховой группы "Согаз" и структур Алексея Мордашова.
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