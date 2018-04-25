Гендиректор «Пятерочки» покидает свой пост

Генеральный директор «Пятерочки» Ольга Наумова покидает свой пост, сообщает компания X5 Retail Group.
«X5 Retail Group объявляет о том, что Ольга Наумова покидает пост генерального директора торговой сети «Пятерочка»», — говорится в сообщении.
Наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Пятерочка» главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана.
В компании уточнили, что нового генерального директора «Пятерочки» планируется назначить из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.