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Гендиректор «Пятерочки» покидает свой пост
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Гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова покидает свой пост 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Генеральный директор «Пятерочки» Ольга Наумова покидает свой пост, сообщает компания X5 Retail Group.
«X5 Retail Group объявляет о том, что Ольга Наумова покидает пост генерального директора торговой сети «Пятерочка»», — говорится в сообщении.
Наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Пятерочка» главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана.
В компании уточнили, что нового генерального директора «Пятерочки» планируется назначить из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.
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