Гендиректор «Пятерочки» покидает свой пост

Гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова покидает свой пост

«X5 Retail Group объявляет о том, что Ольга Наумова покидает пост генерального директора торговой сети «Пятерочка»», — говорится в сообщении.

Наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Пятерочка» главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана

В компании уточнили, что нового генерального директора «Пятерочки» планируется назначить из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.