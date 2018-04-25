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Уралвагонзавод рассказал о работе в условиях санкций
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Уралвагонзавод не испытал проблем после введения санкций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) не испытывает проблем в связи введением санкций, ни один из проектов компании не закрылся, заявил в среду глава УВЗ Александр Потапов.
США в начале апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ.
"Пока каких-либо реальных проблем мы не испытали. Санкции держат нас в определенном тонусе — я считаю, что это стимулирует работу конструкторской мысли и способствует развитию собственного производства в рамках программы импортозамещения", — сказал Потапов в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, ни один проект корпорации не закрылся.
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