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Прогноз результатов «Газпрома» за IV кв: под давлением капзатрат и решения суда в Стокгольме, — Аналитики ФГ БКС
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Прогноз результатов «Газпрома» за IV кв: под давлением капзатрат и решения суда в Стокгольме, — Аналитики ФГ БКС 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Газпром представит финрезультаты за 4К17 по МСФО 26-27 апреля и проведет телеконференцию с инвесторами и аналитиками 27 апреля.
— Мы прогнозируем рост выручки на 32% к/к на фоне сезонного скачка в объемах реализации газа на 50% (в том числе увеличение экспорта на 18% к/к) вкупе с ростом цен на газ на 10% и увеличением выручки Газпром нефти на 7% к/к.
— EBITDA в 4К17, на наш взгляд, оказалась под давлением из-за решения арбитража Стокгольма, предписывающего Газпрому заплатить около $2.6 млрд Нафтогазу, что должно быть отражено в отчетности за 4К17.
— Под влиянием этих разовых расходов EBITDA, по нашим оценкам, сократилась на 8% к/к до $5.5 млрд в 4К17. Кроме того, на показателе отразилось снижение EBITDA Газпром нефти на 3% к/к.
— Укрепление евро против RUB (на 1%), по нашим расчетам, привело к убытку по курсовым разницам на уровне $0.7 млрд (против практически нулевого убытка в 3К17), что негативно отразилось на чистой прибыли ($1.8 млрд, -47% к/к).
— На фоне запланированного роста капзатрат в связи с продолжающимся строительством экспортных трубопроводов свободный денежный поток (FCF) с учетом инвестиций в оборотный капитал, скорее всего, остался отрицательным в 4К17 (минус $2.8 млрд в 3К17), несмотря на увеличение скорректированной EBITDA к/к (выплаты Нафтогазу по факту пока не осуществлялись).
— Чистый долг, скорее всего, продолжил расти на фоне отрицательного FCF.
— Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить размер дивиденда на прежнем уровне г/г — RUB 8.04 на акцию, что соответствует коэффициенту выплат 29% (против всего 18% в прошлом году).
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