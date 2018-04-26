Чистая прибыль «Газпрома» снизилась более чем на 24% 

Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль российской газовой компании «Газпром», относящаяся к акционерам, по итогам 2017 года составила 714,302 млрд рублей, сократившись на 24,94% по сравнению с 2016 годом, согласно отчету компании. В 2016 году показатель составил 951,637 млрд рублей, говорится в отчете, подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка «Газпрома» от продаж увеличилась на 7% — до 6,546 трлн рублей. В сообщении компании подчеркивается, что основной причиной для такого роста стало увеличение поступлений от продаж сырой нефти и газоконденсата — с 411,958 млрд до 539,958 млрд рублей, а также продуктов нефтегазопереработки — с 1,497 трлн до 1,687 трлн рублей. Выручка от продажи газа компании за год увеличилась всего на 1% — до 3,34 трлн рублей, тогда как физические объемы продаж выросли на 6,4% — с 476,4 млрд до 506,9 млрд кубометров. Чистая выручка от продаж газа в страны бывшего СССР сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5% — до 292,777 млрд Доходы «Газпрома» от продажи газа на территории России и в дальнее зарубежье выросли на 7% и 4% соответственно.