Костромским вкладчикам «Confidence Bank» выплатят почти 3 миллиарда рублей

Сегодня костромские вкладчики «Confidence Bank» начнут получать страховые выплаты. Напомним, 13 апреля у банка отозвали лицензию, сообщает Агентство по страхованию вкладов

После отзыва лицензии председатель совета директоров «Confidence Bank» Евгений Трепов провел встречу с представителями СМИ, где попытался объяснить, почему ситуация сложилась именно так. Еще тогда он отметил, что главная задача банка сейчас — не подвести клиентов и вернуть деньги.

Официальное сообщение с информацией о месте, времени и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте Агентства.

Принимать заявления будут целый год, до 25 апреля 2019 года, через «Сбербанк» , который действует от имени агентства в качестве банка-агента.

Чтобы узнать, в каких подразделениях «Сбербанка» можно получить страховое возмещение, надо позвонить на горячую линию по телефону: 8-800-555-55-50. Там же вам расскажут о порядке выплаты.

Согласно реестру обязательств «Confidence Bank», за выплатой на сумму около 4 миллиардов 1 миллиона рублей могут обратиться почти 9 тысяч 800 вкладчиков.