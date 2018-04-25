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Костромским вкладчикам «Confidence Bank» выплатят почти 3 миллиарда рублей
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Костромским вкладчикам «Confidence Bank» выплатят почти 3 миллиарда рублей 

k1news.ru 1 час назад
Сегодня костромские вкладчики «Confidence Bank» начнут получать страховые выплаты. Напомним, 13 апреля у банка отозвали лицензию, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
После отзыва лицензии председатель совета директоров «Confidence Bank» Евгений Трепов провел встречу с представителями СМИ, где попытался объяснить, почему ситуация сложилась именно так. Еще тогда он отметил, что главная задача банка сейчас — не подвести клиентов и вернуть деньги.
Официальное сообщение с информацией о месте, времени и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте Агентства.
Принимать заявления будут целый год, до 25 апреля 2019 года, через «Сбербанк», который действует от имени агентства в качестве банка-агента.
Чтобы узнать, в каких подразделениях «Сбербанка» можно получить страховое возмещение, надо позвонить на горячую линию по телефону: 8-800-555-55-50. Там же вам расскажут о порядке выплаты.
Согласно реестру обязательств «Confidence Bank», за выплатой на сумму около 4 миллиардов 1 миллиона рублей могут обратиться почти 9 тысяч 800 вкладчиков.
В Костромской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2 миллиардов 9 миллионов рублей могут обратиться почти 7 тысяч 600 вкладчиков.
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