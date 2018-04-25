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Прибыль Lloyds в первом квартале выросла на 23%
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Прибыль Lloyds в первом квартале выросла на 23% 

Вести Экономика 56 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Крупнейший в Великобритании ипотечный банк Lloyds отчитался о доналоговой прибыли в в первом квартале 2018 года размере 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2,23 млрд).
Хотя показатель немного не дотянул до усредненного прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне 1,82 млрд фунтов, прибыль банка выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 1,3 млрд фунтов.
Глава Lloyds Антонио Орта-Осорио отметил, что результаты говорят о сильной бизнес-модели банка, он также выразил оптимизм в отношении британской экономики.
"Экономика Великобритании сохраняет устойчивость, извлекая выгоду из низкого уровня безработицы и продолжающегося роста ВВП", — сказал он, подчеркнув, что банк не наблюдает какого-либо ухудшения качества активов и ожидает продолжения тенденции на протяжении 2018 года.
В то же время убытки Lloyds по кредитам за первые три месяца 2018 года выросли до 258 млн фунтов по сравнению со 127 млн фунтов за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, банк выделил порядка 90 млн фунтов в резервы на урегулирование вопросов, связанных с неправильной продажей страховых полисов защиты платежа.
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