В «Нафтогазе» предрекли «масштабный конфликт» между Россией и Украиной 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — приводит канал слова Витренко.
По решению Стокгольмского арбитража по спорам "Газпрома" и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива российская компания оказалась «должна» 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» это не устроило — корпорация обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
При этом зампред правления российской компании Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с «Нафтогазом» не означает прекращения транзита газа в ЕС через Украину. Его объемы после 2019 года будут зависеть от позиции Киева. Стороны продолжают переговоры, следующий раунд назначен на апрель.