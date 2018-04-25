«Нафтогаз»: прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность конфликта с РФ

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — сказал он.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 млрд кубометров в год, но при этом украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит.