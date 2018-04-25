«Нафтогаз»: прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность конфликта с РФ 

Коммерческий директор национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита российского газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между двумя странами, передает «112 Украина».
«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — сказал он.
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 млрд кубометров в год, но при этом украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на транзит российского газа через Украину 19 января 2009 года. Срок действия контракта — с 2009 года по 2019 год включительно.