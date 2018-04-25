«Нафтогаз» предсказал полномасштабный конфликт между Россией и Украиной

"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — сказал Витренко.