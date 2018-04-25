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«Нафтогаз» предсказал полномасштабный конфликт между Россией и Украиной
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«Нафтогаз» предсказал полномасштабный конфликт между Россией и Украиной 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией. Об этом сообщает «112 Украина».
"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — сказал Витренко.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» раскритиковал идею "Газпрома" о реализации проекта «Северный поток — 3».
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