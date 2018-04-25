Муниципалитеты Кемеровской области получат дополнительно 3,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО , 25 апреля. / ТАСС /. Власти Кемеровской области увеличили финансовую поддержку муниципалитетов на 3,5 млрд рублей — до 16 млрд за счет средств регионального бюджета, доходы которого увеличены в основном за счет поступлений от налога на прибыль угольщиков. Об этом сообщил в среду журналистам и. о. заместителя губернатора — начальника главного финансового управления Игорь Малахов

"Объем [дополнительных] дотаций — 3,5 млрд рублей, они будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов", — сказал он, уточнив, что до этого увеличения объем дотаций составлял 12,5 млрд, с учетом изменений он вырос до 16 млрд против 15 млрд в 2017 году.

Из 3,5 млрд рублей 2,4 млрд пойдут на повышение зарплат бюджетникам. «Это те работники, которые не попали в „майский указ“ [президента РФ]. У нас всего в бюджетной сфере работает 200 тыс. бюджетников, из них [повышение зарплаты] по „майским указам“ — 56 тыс.», — добавил он.

Малахов пояснил, что дополнительная поддержка стала возможной за счет изменения параметров регионального бюджета. Накануне на сессии Совет народных депутатов Кемеровской области увеличил на 8,5 млрд рублей доходы и расходы бюджета, которые достигли 120,8 и 126,3 млрд, дефицит составил 5,48 млрд рублей.

На сессии Малахов сказал, что из 8,5 млрд рублей дополнительных доходов 7 млрд приходятся на плановые поступления от налога на прибыль организаций. По его данным, в IV квартале 2017 года и в январе — феврале 2018 года сохранилась более благоприятная конъюнктура мировых цен на уголь по сравнению с прогнозными оценками — рост цен в первые два месяца 2018 года к аналогичному периоду 2017 года составил 28%. Также в доходы включены 1,4 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета.