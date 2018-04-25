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Рубль: экспортеры поддержали рынок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Рубль: экспортеры поддержали рынок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 21 минуту назад
Фото: Прайм
Вчера рубль показал один из лучших результатов среди валют развивающихся рынков, подорожав относительно доллара на 0,6% и закрывшись на отметке 61,53. Главным фактором поддержки стали активные продажи валюты экспортерами (на эту неделю приходится выплата основных налогов — НДС и НДПИ сегодня и налога на прибыль в субботу). В последние две недели они старались использовать все более-менее значительные просадки рубля для аккумулирования рублевой ликвидности. При этом объемы заметно выросли — в некоторые дни оборот в паре доллар/рубль на Московской бирже переваливал за 10 млрд долл. Мы полагаем, что компании уже накопили достаточный объем рублей, так что, скорее всего, в ближайшие дни роль этого фактора ослабнет.
Общий фон для рисковых активов во вторник был достаточно негативным. Доходности американского рынка облигаций продолжили расти (10-летние бумаги достигли отметки 3,0%). Американские фондовые индексы из-за давления со стороны растущих реальных ставок упали примерно на 1,5%. Нефть, в течение дня то терявшая в цене, то вновь отскакивавшая в зеленую зону, в итоге закрылась снижением на 1,1% (73,87 долл. /барр.) на новостях о прогрессе в подготовке новой сделки по иранской ядерной программе. Среди валют развивающихся рынков слабее других выглядели бразильский реал и корейская вона (−0,6–0,7%), тогда как турецкая лира в преддверии сегодняшнего объявления решения по процентной ставке укрепилась на 0,6%.
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