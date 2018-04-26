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Президент «АвтоВАЗа» предупредил о рисках для авторынка из-за колебаний валютных курсов
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Президент «АвтоВАЗа» предупредил о рисках для авторынка из-за колебаний валютных курсов 

Rambler News Service 58 минут назад
Фото: MotorPage.ru
Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор предупредил о влиянии значительных колебаний валютных курсов в апреле на российский автомобильный рынок и финансовое состояние автозавода в 2018 году.
«Я должен подчеркнуть те риски, которые могут оказать влияние на наши будущие результаты. Значительные колебания валютных курсов, имевшие место в апреле, могут оказать отрицательное влияние на российский автомобильный рынок и на финансовое состояние «АвтоВАЗа» в 2018 году», — приводит компания слова Мора.
Ранее RNS сообщало, что генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис с 1 июня 2018 года займет пост президента «АвтоВАЗа».
Новый топ-менеджер заменит на посту Николя Мора, который сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров «АвтоВАЗа». Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития компании.
Также сообщалось, что группа «АвтоВАЗ» получила прибыль по итогам работы в I квартале 2018 года в размере 609 млн руб. против чистого убытка за аналогичный период годом ранее в размере 2,8 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО за I квартал 2018 года. Выручка возросла на 40% — до 64,756 млрд руб.
Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского рынка прогнозирует продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2018 году на 10% — до 1,75 млн штук.
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