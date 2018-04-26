Евро дорожает по отношению к доллару накануне заседания ЕЦБ 

Прайм: последние новости

"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо"

Производственные мощности на месторождении Zohr в Египте увеличены вдвое

"Прайм": Оптовая цена на бензин-95 приблизилась к 50 тыс руб за тонну