Ещё
Евро дорожает по отношению к доллару накануне заседания ЕЦБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евро дорожает по отношению к доллару накануне заседания ЕЦБ 

Прайм 1 час назад
Фото: ФИНАМ
Курс евро к доллару растет, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 мск курс евро к доллару рос до 1,2173 доллара с 1,2161 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,31 иены за доллар со 109,43 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 91,18 пункта.
Рынок ожидает заседания ЕЦБ, и эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на рекордно низком уровне в 0%. Инвесторы также будут следить за комментариями главы регулятора Марио Драги, чтобы получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ.
В пятницу станут известны данные о ВВП США в первом квартале. По первой оценке, как ожидают аналитики, этот показатель вырос на 2% по сравнению с 2,9% кварталом ранее. В этот же день национальное статистическое бюро Великобритании сообщит аналогичные данные, касающиеся этой страны. Согласно прогнозу, по первой оценке показатель вырос на 1,4% в годовом выражении и на 0,3% в квартальном.
Прайм: последние новости
"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" Производственные мощности на месторождении Zohr в Египте увеличены вдвое "Прайм": Оптовая цена на бензин-95 приблизилась к 50 тыс руб за тонну
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров231
Трамп унизил Макрона114
Столтенберг анонсировал совещание по России70
У Клюева нашли тяжелую болезнь14
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение