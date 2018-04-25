Снижение аппетита к риску уведет акции РФ в минус, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Российские акции вчера во второй половине дня не удержали восходящий тренд и перешли к снижению. Сегодня с утра эта тенденция будет продолжена. Ожидаем открытия российского рынка в серьезном, 0,5-0,7-процентном минусе.

Индекс Мосбиржи практически отыграл обвал «черного понедельника», сегодня на политическом небосклоне ясно, новостей никаких нет, поэтому рынок смело может обратить внимание на динамику западных площадок. А они горят красным светом.

Вчера американские индексы рухнули на 1,3-1,7 процента и сегодня с утра фьючерсы на них также теряют порядка 0,2%. Основной причиной такой динамики является фиксация прибыли на фоне снижения аппетита к риску и перетока средств с фондовых площадок в облигации. Фундаментальных и новостных поводов для этого нет, поэтому ситуация в течение нескольких дней может измениться на противоположенную.

«Роснефть». Фьючерсы на российские акции вчера вечером последовали за Америкой: фьючерс на акции Сбербанка снизился на 1,45%, на 1% снизился « Норильский Никель », чуть менее потеряли «Лукойл»

В последнее время рынок акций четко следует за своим лидером — акциями Сбербанка, торговля которыми сопряжена высокой волатильностью. При улучшении внешнего фона покупки Сбера могут возобновиться, что придаст силы и всему рынку. На просадках мы рекомендуем аккуратно подбирать бумаги Сбербанка.

Кроме того, нефть не удержала отметку 75 долларов за баррель и сейчас за «бочку» нефти дают лишь 73,8 доллара.