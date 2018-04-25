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Снижение аппетита к риску уведет акции РФ в минус, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Снижение аппетита к риску уведет акции РФ в минус, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
Российские акции вчера во второй половине дня не удержали восходящий тренд и перешли к снижению. Сегодня с утра эта тенденция будет продолжена. Ожидаем открытия российского рынка в серьезном, 0,5-0,7-процентном минусе.
Индекс Мосбиржи практически отыграл обвал «черного понедельника», сегодня на политическом небосклоне ясно, новостей никаких нет, поэтому рынок смело может обратить внимание на динамику западных площадок. А они горят красным светом.
Вчера американские индексы рухнули на 1,3-1,7 процента и сегодня с утра фьючерсы на них также теряют порядка 0,2%. Основной причиной такой динамики является фиксация прибыли на фоне снижения аппетита к риску и перетока средств с фондовых площадок в облигации. Фундаментальных и новостных поводов для этого нет, поэтому ситуация в течение нескольких дней может измениться на противоположенную.
Фьючерсы на российские акции вчера вечером последовали за Америкой: фьючерс на акции Сбербанка снизился на 1,45%, на 1% снизился «Норильский Никель», чуть менее потеряли «Лукойл» и «Роснефть».
В последнее время рынок акций четко следует за своим лидером — акциями Сбербанка, торговля которыми сопряжена высокой волатильностью. При улучшении внешнего фона покупки Сбера могут возобновиться, что придаст силы и всему рынку. На просадках мы рекомендуем аккуратно подбирать бумаги Сбербанка.
Кроме того, нефть не удержала отметку 75 долларов за баррель и сейчас за «бочку» нефти дают лишь 73,8 доллара.
Вчера рубль укрепился к доллару примерно на 0,5%, но сегодня эти позиции могут быть сданы, и российская валюта снова вернется ближе к отметке 62 руб за доллар. Впрочем, многое будет зависеть от аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Он должен показать, есть ли спрос, прежде всего со стороны нерезидентов, на российские госбумаги. Но сильного падения рубля сегодня-завтра не будет — экспортеры будут усиленно продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом по налогам.
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