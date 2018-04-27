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Решение ЦБ по ставке не станет драйвером для рубля, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Решение ЦБ по ставке не станет драйвером для рубля, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Прайм
Американские фондовые индексы вчера выросли примерно на процент, но сегодня фьючерсы на них торгуются в легком минусе. Не смогла пробить отмету 75 долларов за баррель и нефть, которая с утра также немного снижается. Российский рынок акций показал вчера также хороший рост, поднявшись по Индексу Мосбиржи на 1,44%. Однако во многом такой динамике российские акции были обязаны падающему рублю, который пытался протестировать отметку 63 руб за доллар.
Особых поводов для продолжения роста на российском рынке сегодня не видно. С большой вероятностью можно предположить, что сегодня ближе к вечеру на рынке начнется фиксация прибыли в преддверии длинных выходных. Хотя завтра торги на бирже и будут проходить, но нерезиденты будут отдыхать и ликвидность будет невысокой. К тому же рынок акций находится недалеко от исторических максимумов и вошел в зону сопротивления. Поэтому желание фиксануть хотя бы часть прибыли после почти безоткатного роста с 10 апреля будет велико. На такие мысли наводит и динамика акций Сбербанка, которые вчера были намного хуже рынка, прибавив в капитализации всего лишь 0,1%. Однако по-прежнему можно подбирать дивидендные акции, ведь сезон закрытия реестров под дивиденды не за горами.
Банк России сегодня примет решение по ставке. Мы считаем, что ставка будет оставлена на прежнем уровне, но в своей риторике ЦБ даст понять, что в случае ухудшения ситуации на валютном рынке он будет готов ставку поднять. Нейтральное решение по ставке и даже ее снижение не станет драйвером для курса рубля, к резкому укреплению российской валюты может привести лишь подъем ставки, но такой сценарий крайне маловероятен.
Вчера был последний день, когда можно было купить валюту перед праздниками расчетами «завтра», чем, похоже, многие крупные участники торгов и воспользовались. Поэтому сегодня давление на рубль ослабнет, и он вполне может откатиться ближе к уровню 62-62,5 руб за доллар, что окажет негативное влияние на рынок акций. Однако во многом дальнейшая динамика курса будет определяться комментариями, последующими после решения по ставке.
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