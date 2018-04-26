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Покупки акций и рубля с утра будут оправданны, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Покупки акций и рубля с утра будут оправданны, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Прайм
Российский рынок акций не смог удержать утренний и дневной позитив и на «красной» Америке и плохих запасах нефти в Штатах к окончанию торгов снизился к уровню открытия. Однако американский рынок сумел к полуночи выйти в небольшой плюс.
Но еще большие чудеса показывает нефть. Несмотря на увеличение запасов нефти на 0,5%, в то время как рынок ожидал снижения, сейчас «черное золото» вновь находится у отметки 74,5 доллара за баррель.
Возможно, что рост запасов вызван больше техногенными факторами, а именно традиционной остановкой на ремонт ряда американских НПЗ. Кроме того, неопределенность с вопросом санкций в отношении Ирана также подогревает котировки сырья.
О возобновлении роста интереса к рублевым активам говорит и успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Несмотря на то что финансовое ведомство предложило лишь 30 млрд рублей новых бумаг вместо привычных 40-50 млрд, спрос превысил предложение в 3 раза. Это показывает, что страх потихоньку отступает и трейдерами вновь овладевает жадность.
Мы считаем, что последние два фактора сегодня на открытии превысят негатив в виде снижающихся на 0,25% фьючерсов на американские индексы, и Индекс Мосбиржи откроется в небольшом плюсе. Затем покупки могут быть продолжены.
В пользу покупок говорят и выросшие вчера вечером фьючерсы на российские акции, особенно фьючерс на Сбер, который прибавил 0,8%.
Более тревожно выглядит ситуация с рублем, который на фоне роста доллара к мировым валютам (пара евро-доллар потеряла вчера около 0,5%) свалился на 1,4% — до отметки 62,4 руб за доллар. Ожидаем, что сегодня укрепление доллара прекратится и рубль снова сможет вернуться в коридор 62-62 руб за доллар.
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