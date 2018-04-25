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СМИ: Китайская CEFC может сократить половину своего персонала
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СМИ: Китайская CEFC может сократить половину своего персонала 

Прайм 29 минут назад
Китайская энергетическая компания CEFC China Energy может сократить более 10 тысяч своих сотрудников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя директора департамента по международным исследованиям компании Чжуаня Цзяньчжуна.
Он также отметил, что на сделку компании по покупке пакета акций "Роснефти" сильно повлияли финансовые проблемы компании, но от нее не отказались.
"Переговоры продолжаются", — пишет агентство.
Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.
Однако закрытие сделки оказалось под вопросом после того, как в марте стало известно о проблемах CEFC. Согласно данным СМИ, компания столкнулась со сложностями при привлечении кредита для оплаты пакета акций «Роснефти», а ее глава Е Цзяньмин находится на родине под следствием по подозрению в экономических преступлениях. Как сообщала в начале апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники, участники сделки договорились закрыть сделку и готовы ждать просроченных выплат от CEFC, которые должны были изначально быть внесены до 31 марта.
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