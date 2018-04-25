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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году может быть увеличен более чем вдвое
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году может быть увеличен более чем вдвое 

Rambler News Service 37 минут назад
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году может быть увеличен в 2,4 раза — до 256,84 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовил Минтруд России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
В действующем законе о бюджете ПФР прогнозируемый общий объем доходов составляет 8,33 трлн рублей, прогнозируемый объем расходов — 8,43 трлн рублей, дефицит — 106,57 млрд рублей.
Согласно предлагаемым Минтрудом изменениям, прогнозируемый объем доходов в 2018 году составит 8,26 трлн рублей, объем расходов — 8,52 трлн рублей.
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