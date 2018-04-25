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Специалисты из McKinsey оценили эффект проведения ЧМ-2018 на ВВП России
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Специалисты из McKinsey оценили эффект проведения ЧМ-2018 на ВВП России 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Русская Весна
Чемпионат мира по футболу может увеличить ВВП России на 150-210 млрд рублей в течение пяти лет, говорится в «Исследовании Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы», проведённом специалистами компании McKinsey.
«В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150-210 стал рублей в год… Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время, как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций», — говорится в исследовании.
В течение 2013-2018 годов, когда проходила подготовка к турниру, влияние ЧМ-2018 на ВВП составило 867 млрд рублей — около 1% ВВП.
За этот период было собрано 150 млрд рублей дополнительных налогов.
Увеличение валового регионального продукта в экономике каждого из регионов, проводящего ЧМ, составило от 2 до 20%.
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