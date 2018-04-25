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СМИ: ЧМ-2018 по футболу может принести экономике РФ 1% к ВВП
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СМИ: ЧМ-2018 по футболу может принести экономике РФ 1% к ВВП 

Прайм 17 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Намеченный на лето текущего года чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, вместе с подготовкой к нему с 2013 по 2018 годы принесут экономике страны примерно 820 млрд рублей, что составляет 1% к ВВП. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты экспертов консалтинговой компании McKinsey.
Что касается регионального деления финансов, то наиболее полезным ЧМ-2018 оказался для республики Мордовия и Калининградской области. Эксперты подсчитали, что валовой региональный продукт (ВРП) в этих двух субъектах в 2013-2018 годах вырастет более чем на 15%.
Рост туристического потока и использование новой, построенной к чемпионату, инфраструктуры, в течение последующих пяти лет может дать дополнительно от 80 до 110 млрд рублей к инвестициям и от 120 до 180 млрд рублей к ВВП.
Что касается вложений, то, по официальным данным, на подготовку к проведению чемпионата мира было потрачено 1,2 трлн рублей. Главной статьей расходов были строительство спортивных объектов, транспортной инфраструктуры, а также благоустройство. В McKinsey подсчитали, что в этом году рост турпотока в страну увеличит ВВП РФ дополнительно на 121 млрд рублей. В следующие пять лет — на 40-70 млрд рублей в год.
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