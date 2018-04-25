ЧМ-2018 добавит к ВВП 120–180 млрд рублей ежегодно 

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу суммарно за 2013–2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.), свидетельствуют предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey, пишут "Ведомости". Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80–110 млрд руб. к инвестициям и 120–180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.
Официально на подготовку потрачено 1,2 трлн руб., следует из презентации McKinsey. Главным образом, это инвестиции в строительство спортивной и транспортной инфраструктуры и благоустройство. С 2018 г. дополнительный вклад в ВВП станет вносить развитие туризма. В этом году развитие туризма увеличит ВВП дополнительно на 121 млрд руб., в следующие пять лет — на 40–70 млрд ежегодно, отмечается в презентации McKinsey. Поток туристов из-за рубежа в регионы проведения ЧМ-2018 вырастет на 14–18%, российских туристов — на 10–26%. Во время ЧМ-2018 выручка 4–5-звездочных отелей может вырасти до 40%, 3-звездочных — до 15%, рассуждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Кроме того, чемпионат в течение еще пяти лет может ежегодно обеспечивать 140 000–200 000 рабочих мест, 60–90 млрд руб. дополнительных доходов населению, 20–30 млрд руб. налоговых доходов бюджету и 100–150 млрд руб. выручки малому и среднему бизнесу, рассчитывают в McKinsey.
Правда, крупные спортивные мероприятия не всегда обеспечивают дальнейший приток туристов.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не разделяет оптимизма консультантов: «Предполагается, что мы строим инфраструктуру, на которой будем поднимать турпотоки, в преддверии Олимпиады-2014 высказывались примерно такие же соображения. Но, судя по платежному балансу, экспорт услуг в 2013 г. составлял $70 млрд, из них транспортные услуги и поездки — т. е. туризм — составили $33 млрд, а в 2017 г. было соответственно $58 млрд и $29 млрд Это говорит о том, что, если общая экономическая политика не направлена на дальнейшее открытие экономики, воспользоваться новой инфраструктурой не получается. Поэтому не факт, что ЧМ-2018 даст значительный мультипликативный эффект».
После таких мероприятий в некоторых странах темпы роста экономики снижаются, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров, — например, в Бразилии была рецессия, в ЮАР — существенное замедление роста. Но в масштабах российской экономики провала инвестиций не будет, уверен он: общий размер инвестиций ежегодно колеблется около 14–15 трлн руб. и 600 млрд за пять лет — это всего около 1% всех капитальных вложений.