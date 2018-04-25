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Семья министра Ткачева нацелилась на многомиллиардный бизнес
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Семья министра Ткачева нацелилась на многомиллиардный бизнес 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: dp.ru
Структура, связанная с семьей главы министерства сельского хозяйства России Александра Ткачева, заинтересована в покупке агрохолдинга «Белая птица», бенефициаром которого считается экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, покупкой «Белой птицы» заинтересовался крупный производитель мяса бройлеров из Марий Эл — холдинг «Акашево» (его связывают с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, принадлежащим семье министра). Стоимость бизнеса оценивается в 23 миллиарда рублей. Как сообщает газета, представители «Акашево» уже проводят аудит «Белой птицы».
Производитель из Марий Эл — не единственная компания, интересовавшаяся покупкой активов «Белой птицы». По данным газеты, группа «Черкизово» интересовалась площадкой холдинга в Курске (по оценке президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, этот актив представляет наибольшую ценность для потенциального покупателя). Однако, по словам источника «Коммерсанта», владельцы «Белой птицы» с самого начала не хотели дробить бизнес в случае продажи. «Черкизово» дважды пыталась договориться о покупке, но переговоры не привели к положительному результату.
Агрохолдинг «Белая птица» занял пять процентов рынка мяса бройлеров в России в 2017 году, что эквивалентно 300 тысячам тонн. За этот период Агрокомплекс им. Ткачева и «Акашево» произвели 278,7 тысячи тонн мяса бройлеров. В случае покупки «Белой птицы» агрокомплекс семьи Ткачева может обогнать ГАП «Ресурс» (454 тысячи тонн) и занять место в тройке крупнейших игроков на рынке после «Приосколья» (642 тысячи тонн) и группы «Черкизово» (615 тысяч тонн).
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