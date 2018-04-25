Чистая прибыль Statoil в I квартале выросла на 21%

Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Statoil, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2018 года выросла на 21% в годовом выражении и составила 1,285 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,39 доллара против 0,33 доллара годом ранее. Выручка Statoil за январь-март в годовом выражении выросла на 28% — до 19,776 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов Statoil за первый квартал составил 2,18 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,146 миллиона баррелей за аналогичный период 2017 года. «Рост (добычи — ред.) на 2% … объясняется в основном вводом в эксплуатацию новых месторождений и дополнительных скважин. Ожидаемое естественное снижение … частично скомпенсировало рост», — поясняет компания.

Statoil по-прежнему ожидает, что в 2018 году ее добыча увеличится в пределах 1-2% в годовом выражении. Прогноз по органическим капиталовложениям на 2018 год составляет 11 миллиардов долларов, что соответствует предыдущему прогнозу.