Чистая прибыль Statoil в I квартале выросла на 20,8% — до $1,3 млрд

Чистая прибыль норвежской нефтегазовой компании Statoil выросла в январе — марте 2018 года на 20,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $1,285 млрд, следует из отчета компании.

Выручка Statoil за отчетный период составила $19,776 млрд, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Прибыль до налогообложения в I квартале составила $4,54 млрд против $4,044 млрд годом ранее (рост на 12,3%).

Добыча Statoil в I квартале составила 2,18 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,6% больше, чем в I квартале прошлого года. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 2,8% — до 1,139 млн баррелей в сутки, а добыча газа увеличилась на 6,9% и составила 1,041 млн баррелей н.э. в сутки.