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Чистая прибыль Statoil в I квартале выросла на 20,8% — до $1,3 млрд
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Чистая прибыль Statoil в I квартале выросла на 20,8% — до $1,3 млрд 

Rambler News Service 40 минут назад
Чистая прибыль норвежской нефтегазовой компании Statoil выросла в январе — марте 2018 года на 20,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $1,285 млрд, следует из отчета компании.
Выручка Statoil за отчетный период составила $19,776 млрд, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Прибыль до налогообложения в I квартале составила $4,54 млрд против $4,044 млрд годом ранее (рост на 12,3%).
Добыча Statoil в I квартале составила 2,18 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,6% больше, чем в I квартале прошлого года. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 2,8% — до 1,139 млн баррелей в сутки, а добыча газа увеличилась на 6,9% и составила 1,041 млн баррелей н.э. в сутки.
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