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«Колмар» планирует увеличить добычу угля до 22 млн тонн к 2021 году
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«Колмар» планирует увеличить добычу угля до 22 млн тонн к 2021 году 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Восток России
ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Угледобывающая компания «Колмар», чьи предприятия являются якорными резидентами территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия», планирует увеличить добычу угля в Якутии до 22 млн тонн угля ежегодно к 2021 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Артем Лёвин.
Ранее сообщалось, что «Колмар» ввел в строй обогатительную фабрику «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии мощностью переработки около 6 млн тонн угля в год. В течение трех лет компания планирует ввод двух новых шахт на двух горно-обогатительных комплексах в Южной Якутии.
"У нас 18 млн тонн угля будет добываться на шахтах. Это 12 млн тонн угля на шахте «Инаглинская-2» (две очереди по 6 млн тонн), шахта на ГОК «Денисовский» 6 млн тонн угля. Это подземным способом. Еще 4 млн тонн угля мы добываем открытым способом. Итого мы будем добывать 22 млн тонн рядового угля", — сказал Левин.
Он пояснил, что добыча концентрата (высококачественного коксующегося угля) составит порядка 60% от общего объема полученного угля — до 15 млн тонн. По данным компании, добыча в 2017 году составила 4,5 млн тонн, в 2018 году планируется добыть до 6,5 млн тонн угля премиального качества.
"Колмар" — якорный резидент ТОР «Южная Якутия». Реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».
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