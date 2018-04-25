Строительная компания «Норманн» намерена объявить о банкротстве

Компания «Норманн» разместила информацию о своем банкротстве в Едином федеральном реестре о деятельности юридических лиц.

Она строит в Петербурге семь жилищных комплексов — «Нормандия» в Коломягах, ЖК «На Заречной» и «Три апельсина» на Парнасе и «Ижора Парк» в Металлострое. В области компания возводит ЖК «Яркий» в Янино-1, «Морошкино» в деревне Порошкино, «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в западном Мурино. Около 6,2 тысяч дольщиков сейчас ждут квартиры от компании, а сумма обязательств составляет 3 млрд рублей.

«Норманн» уже пыталась найти деньги на достройку зданий, распродавая свои активы. Видимо, этого было недостаточно для окончания работ. Пока в компании не комментируют инфомацию о возможном банкротстве.