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Строительная компания «Норманн» намерена объявить о банкротстве
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Строительная компания «Норманн» намерена объявить о банкротстве 

АиФ Санкт-Петербург 47 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Компания «Норманн» разместила информацию о своем банкротстве в Едином федеральном реестре о деятельности юридических лиц.
Она строит в Петербурге семь жилищных комплексов — «Нормандия» в Коломягах, ЖК «На Заречной» и «Три апельсина» на Парнасе и «Ижора Парк» в Металлострое. В области компания возводит ЖК «Яркий» в Янино-1, «Морошкино» в деревне Порошкино, «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в западном Мурино. Около 6,2 тысяч дольщиков сейчас ждут квартиры от компании, а сумма обязательств составляет 3 млрд рублей.
«Норманн» уже пыталась найти деньги на достройку зданий, распродавая свои активы. Видимо, этого было недостаточно для окончания работ. Пока в компании не комментируют инфомацию о возможном банкротстве.
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