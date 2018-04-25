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«АвтоВАЗ» повышает цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля
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«АвтоВАЗ» повышает цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля 

PNZdrive 40 минут назад
Фото: PNZdrive
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» планирует с 1 мая повысить рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили, сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров крупных дилерских компаний. Отмечается, что цены на вазовские авто вырастут на 1-2% в зависимости от модели и комплектации.
Как пишет федеральное издание, в компании подтвердили эту информацию и объяснили рост цен колебаниями курса рубля. По оценке «Ведомостей», самые популярные модели «Vesta» и «Granta», при средней цене 569 900 рублей и 399 900 рублей соответственно, в своих базовых комплектациях подорожают на 8 000-11 000 рублей (если цена вырастет на 2%).
Автоэксперты отмечают, что это уже второе увеличение цен на автомобили «Lada» в текущем году. Напомним, в январе 2018 года вазовские легковушки в среднем подорожали на 2-3%. В 2017 году повышений тоже было два: в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на «Vesta»).
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