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Взломщики банкоматов запустили курсы для начинающих
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Взломщики банкоматов запустили курсы для начинающих 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В апреле резко выросло число атак злоумышленников на банкоматы с использованием технологии BlackBox. Об этом в среду, 25 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Нынешние атаки интересны тем, что в данном случае явно работают хакеры на подряде — то есть опытные злоумышленники обучают желающих хищению средств из банкоматов, получая за это процент с удачно проведенной операции, отмечают собеседники издания.
Если в 2017 году был зафиксирован 21 такой инцидент, то только в апреле правоохранители получили информацию примерно о 10 атаках.
«BlackBox основана на подключении стороннего устройства к диспенсеру — устройству для выдачи денег. Такое устройство подключают либо через просверленное отверстие в банкомате, либо используют ключи инженеров для открытия сервисной части банкомата, где находится компьютер», — пояснил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Злоумышленники действуют в Москве и области. Объем одного хищения составляет от двух до пяти миллионов рублей, за помощью в правоохранительные органы обратились уже три банка, сообщили собеседники издания.
Банкиры говорят, что хотят знать, какие слабые места банкоматов эксплуатируют злоумышленники.
«Мы бы хотели получить данную информацию от ЦБ, но ее нет», — пожаловался представитель кредитной организации.
В Банке России же заявили, что о подобных инцидентах в апреле их никто не информировал. Регулятор может не знать всех подробностей — банки не обязаны сообщать о подобной атаке в ЦБ: физическое воздействие на банкомат не связано с осуществлением перевода денежных средств, вследствие чего банки могут не включать эту информацию в свою отчетность, считают эксперты.
В марте агентство Bloomberg писало о том, что банкоматы в США теряют актуальность на фоне большого количества цифровых способов оплаты.
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