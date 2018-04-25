Каждый десятый на грани: скольким российским банкам грозит дефолт в 2018 г.

«Cреди 100 крупнейших банков по величине активов будет 3 дефолта». В России осталось меньше 500 банков, и в этом году уйти с рынка могут более 50 из них. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» планирует вести индекс здоровья банковской системы, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела валидации агентства Станислав Волков . «Эксперт РА» рейтингует 127 из примерно 550 банков, остальных оно оценило на основе ежемесячной отчетности и других публичных данных. Согласно индексу, в 2018 г. дефолт могут допустить 53 банка.

По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет 3 дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100, — сказал г-н Волков.

Алексей Порошин. Индекс вычисляется на основе математического ожидания количества дефолтов (принудительного отзыва лицензии) банков за один год. Для бизнеса информация о возможности дефолта банка, у которого нет рейтингов, большой плюс: это поможет понять, у какой кредитной организации могут быть проблемы. Однако для банков, особенно региональных, это может привести к потере клиентов, сказал газете гендиректор Центра финансово-кредитной поддержки « Деловой России

Согласно закону, рейтинговые агентства могут оказывать дополнительные услуги, если не возникает конфликт интересов и только по согласованию с Центробанка . В случае индекса здоровья банковской системы ЦБ может и не разрешить эту работу, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Все будет зависеть от позиции регулятора, считают участники рынка.

За последний месяц Центробанк отозвал лицензии у семи банков и одной небанковской кредитной организации, и количество банков в России сократилось до менее 500 — это исторический минимум. В 2013 г. в стране было примерно 900 банков.