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Каждый десятый на грани: скольким российским банкам грозит дефолт в 2018 г.
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Каждый десятый на грани: скольким российским банкам грозит дефолт в 2018 г. 

Деловой Квартал 24 минуты назад
«Cреди 100 крупнейших банков по величине активов будет 3 дефолта». В России осталось меньше 500 банков, и в этом году уйти с рынка могут более 50 из них. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» планирует вести индекс здоровья банковской системы, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела валидации агентства Станислав Волков. «Эксперт РА» рейтингует 127 из примерно 550 банков, остальных оно оценило на основе ежемесячной отчетности и других публичных данных. Согласно индексу, в 2018 г. дефолт могут допустить 53 банка.
По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет 3 дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100, — сказал г-н Волков.
Индекс вычисляется на основе математического ожидания количества дефолтов (принудительного отзыва лицензии) банков за один год. Для бизнеса информация о возможности дефолта банка, у которого нет рейтингов, большой плюс: это поможет понять, у какой кредитной организации могут быть проблемы. Однако для банков, особенно региональных, это может привести к потере клиентов, сказал газете гендиректор Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России» Алексей Порошин.
Согласно закону, рейтинговые агентства могут оказывать дополнительные услуги, если не возникает конфликт интересов и только по согласованию с Центробанка. В случае индекса здоровья банковской системы ЦБ может и не разрешить эту работу, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Все будет зависеть от позиции регулятора, считают участники рынка.
За последний месяц Центробанк отозвал лицензии у семи банков и одной небанковской кредитной организации, и количество банков в России сократилось до менее 500 — это исторический минимум. В 2013 г. в стране было примерно 900 банков.
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