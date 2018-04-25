Кузбасские управляющие компании оштрафовали на 9,3 млн рублей

Управляющие компании Кемеровской области получили штрафы на 9,3 млн рублей.

Об этом сообщила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко. Большая часть суммы уже выплачена, штрафы начислялись с начала года.

Всего с начал года на управляющие компании региона поступило 5 800 жалоб от местных жителей. Чаще всего обращения касались содержания общего имущества. Госжилинспекция провела 2 929 проверок и выявила 2 203 нарушения. В результате управляющие компании получили штрафов на 9,3 млн рублей. На сегодняшний день 8,7 млн рублей уже выплачены.