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Кузбасские управляющие компании оштрафовали на 9,3 млн рублей
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Кузбасские управляющие компании оштрафовали на 9,3 млн рублей 

АиФ Кузбасс 50 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Управляющие компании Кемеровской области получили штрафы на 9,3 млн рублей.
Об этом сообщила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко. Большая часть суммы уже выплачена, штрафы начислялись с начала года.
Всего с начал года на управляющие компании региона поступило 5 800 жалоб от местных жителей. Чаще всего обращения касались содержания общего имущества. Госжилинспекция провела 2 929 проверок и выявила 2 203 нарушения. В результате управляющие компании получили штрафов на 9,3 млн рублей. На сегодняшний день 8,7 млн рублей уже выплачены.
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