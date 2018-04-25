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Орловская область собрала более 5,6 млрд рублей налогов
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Орловская область собрала более 5,6 млрд рублей налогов 

РИА 57 19 минут назад
Фото: РИА 57
УФНС по Орловской области обнародовала данные по налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней за январь-март 2018 года.
По данным ведомства, в консолидированный бюджет РФ поступило более 5,6 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФНС, в федеральный бюджет перечислено около 1,6 млн рублей. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили 1,4 млн рублей.
В консолидированный бюджет региона было собрано более 4 млрд рублей — на 2,3% или на 91,8 млн рублей выше, чем за январь-март 2017 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили более 2 млрд рублей, сформировано 50% доходов консолидированного бюджета субъекта.
В ведомстве отметили, что в разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по НДФЛ — на 7,2% (+135,1 млн рублей); по налогу на имущество физических лиц — на 22,7% (+0,5 млн рублей); по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН — на 7,9% (+16 млн рублей), по земельному налогу — на 7,9% (+11,4 млн рублей).
Кроме того, налоговой службой за январь-март 2018 года на территории Орловской области собрано более 3,9 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 16,2% или на 549,6 млн рублей выше уровня 1 квартала 2017 года.
Сообщение Орловская область собрала более 5,6 млрд рублей налогов появились сначала на РИА 57.
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