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Регионам выделят дополнительные 16 млрд рублей на повышение МРОТ
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Регионам выделят дополнительные 16 млрд рублей на повышение МРОТ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В мае минимальный размер оплаты труда достигнет 100 процентов от прожиточного минимума и составит в среднем по стране 11163 рубля. Это затронет около 3 миллионов человек, чьи заработные платы вырастут автоматически. «Мы понимаем, что не у всех регионов достаточно для этого денег. Им надо помочь», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Из резервного фонда кабинет министров направит субъектам Федерации 16,3 миллиарда рублей дополнительно к тем 20 миллиардам, которые уже выделяли в марте этого года. Средства будут направлены на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов регионов на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ.
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