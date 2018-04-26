Регионам выделят дополнительные 16 млрд рублей на повышение МРОТ

В мае минимальный размер оплаты труда достигнет 100 процентов от прожиточного минимума и составит в среднем по стране 11163 рубля. Это затронет около 3 миллионов человек, чьи заработные платы вырастут автоматически. «Мы понимаем, что не у всех регионов достаточно для этого денег. Им надо помочь», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Из резервного фонда кабинет министров направит субъектам Федерации 16,3 миллиарда рублей дополнительно к тем 20 миллиардам, которые уже выделяли в марте этого года. Средства будут направлены на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов регионов на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ.