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Приморский край занял лидирующую позицию по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции
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Приморский край занял лидирующую позицию по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции
Primpress
29 минут назад
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Primpress
По итогам 2017 года Приморский края занял третье место среди субъектов
Российской Федерации
по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции. За год в регионе было произведено продукции на 48,8 миллиарда рублей, сообщает PRIMPRESS.
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