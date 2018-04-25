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Приморский край занял лидирующую позицию по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции
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Приморский край занял лидирующую позицию по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции 

Primpress 29 минут назад
Фото: Primpress
По итогам 2017 года Приморский края занял третье место среди субъектов Российской Федерации по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции. За год в регионе было произведено продукции на 48,8 миллиарда рублей, сообщает PRIMPRESS.
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