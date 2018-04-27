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Число ограниченных в выезде россиян-должников впервые превысило 2 млн
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Число ограниченных в выезде россиян-должников впервые превысило 2 млн 

ТАСС 45 минут назад
Фото: tumix.ru
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число россиян-должников, ограниченных в выезде за рубеж, впервые превысило 2 млн человек. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Суммарный объем долга у невыездных должников вырос с начала года с 942 млрд рублей до 1 трлн 134 млрд рублей. Почти каждый четвертый отграниченный приставами в выезде — должник по алиментам.
"Если в январе в числе невыездных находились 1 млн 741 тыс. должников, то к 1 апреля их число выросло до 2 млн 71 тыс. человек", — говорится в материалах службы.
За три месяца этого года судебные приставы вынесли почти 1,2 млн новых постановлений об ограничении выезда за рубеж.
За январь-март невыездные должники выплатили в общей сложности 2,875 млрд рублей.
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