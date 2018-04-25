Ещё
Доля частного сектора в ВВП Саудовской Аравии должна увеличиться до 65% к 2030 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доля частного сектора в ВВП Саудовской Аравии должна увеличиться до 65% к 2030 году 

Прайм 39 минут назад
ДОХА, 25 апр /ПРАЙМ/. Совет по экономическим вопросам и развитию во главе с наследным принцем Саудовской Аравии во вторник утвердил план приватизации, который предусматривает увеличение доли частного сектора в ВВП с 40% до 65% до 2030 года, сообщил глава администрации национального центра по приватизации Мухаммед бен Мазид аль-Тавиджри на сайте центра.
"План приватизации, который является одной из 12 частей экономической программы Саудовской Аравии «Видение-2030», включает создание 12 тысяч рабочих мест в частном секторе и увеличение вклада частного сектора в ВВП на 13-14 миллиардов риалов (более трех миллиардов долларов)", — отметил аль-Тавиджри.
По его словам, при этом саудовское правительство сможет сэкономить на сокращении капитальных и операционных расходов около 33 миллиарда риалов (9 миллиардов долларов).
Прайм: последние новости
Рогозин: Все самолеты перевозчиков РФ и морские порты нужно оснастить системой "ЭРА-ГЛОНАСС" Статс-секретарь "Роснефти" Завалеева войдет в правление компании Прогноз результатов "Яндекса" за I кв по US GAAP: выручка вырастет на 27%, - Аналитики "Велес Капитал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению218
В США заявили о провале Су-57607
США запретили помогать Сирии10
Хмеймим атаковали дроны408
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение