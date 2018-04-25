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Бразильская Raizen купила downstream-активы Shell в Аргентине за $950 млн
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Бразильская Raizen купила downstream-активы Shell в Аргентине за $950 млн 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 25 апр /ПРАЙМ/. Англо-голландская Shell продала бразильской Raizen свои активы по переработке, транспортировке и продажам в Аргентине за 950 миллионов долларов, сообщила Raizen.
Компания Raizen является совместным предприятием между специализирующейся на энергетике и сельскохозяйственной отрасли бразильской Cosan и самой Shell.
Речь идет о продаже 645 заправок с продажами 6 миллиардов литров топлива в год, одного перерабатывающего завода, завода масел, трех наземных терминалов, двух баз в аэропортах и пяти заводах сжиженного газа.
Raizen была создана в 2011 году, это самый крупный в Бразилии производитель этанола из сахарного тростника, производящий в год около 2 миллиардов литров этанола и 4,2 миллиона тонн сахара.
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