Бразильская Raizen купила downstream-активы Shell в Аргентине за $950 млн

МЕХИКО , 25 апр /ПРАЙМ/. Англо-голландская Shell продала бразильской Raizen свои активы по переработке, транспортировке и продажам в Аргентине за 950 миллионов долларов, сообщила Raizen.

Компания Raizen является совместным предприятием между специализирующейся на энергетике и сельскохозяйственной отрасли бразильской Cosan и самой Shell.

Речь идет о продаже 645 заправок с продажами 6 миллиардов литров топлива в год, одного перерабатывающего завода, завода масел, трех наземных терминалов, двух баз в аэропортах и пяти заводах сжиженного газа.