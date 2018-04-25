Акции США упали после роста ставок по гособлигациям 

Фото: Justin Lane/EPA-EFE Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Американский фондовый рынок упал на фоне опасений по поводу дальнейшего увеличения ставок по «трежерис». Индекс Dow Jones упал на 1,7% до отметки в 24 024,13 пункта, S&P 500 потерял 1,3%, завершив торги на отметке 2 634,56 пункта, Nasdaq снизился на 1,7% до уровня 7 007, 35 пункта. Одним из основных негативных факторов стал рост процентных ставок по 10-летним гособлигациям США выше значения в 3%. Это наиболее высокий уровень доходности по американским «трежерис» за последние 4 года. Многие эксперты отметили, что сама планка в 3% имеет скорее психологическое значение. Тем не менее, эксперты признали, что с учетом совокупности факторов (в частности, в виде прогнозов, заявлений и уже предпринимаемых действий со стороны ФРС США) процентные ставки по американскому госдолгу, скорее всего, будут продолжать расти. Старший стратег по глобальным рынкам Invesco Кристина Хупер в клиентской записке отметила, что на рынке американского госдолга в этом году ожидается существенный рост предложения, что может привести к дальнейшему росту ставок: «Управление Конгресса США по бюджету недавно опубликовало обновленные прогнозы, согласно которым дефицит бюджета США продолжит расти. Это значит, что правительство США, скорее всего, будет вынуждено выпустить еще больше гособлигаций. Вдобавок к этому, Федеральный резерв в рамках плана по нормализации баланса активов постепенно увеличивает объем продаж гособлигаций США, которыми он владеет. Таким образом, есть довольно высокая вероятность того, что даже если спрос на американские „трежерис“ будет оставаться стабильным — объем их предложения вырастет. Это приведет к дальнейшему падению цен на гособлигации и росту процентных ставок». Мэрис Огг, президент консалтинговой компании Tower Bridge Advisors, в комментариях порталу MarketWatch заявила о том, что инвесторы не готовы платить прежние премии за риск с учетом неопределенности на долговом рынке, а также не вполне ясных перспектив по инфляции в американской экономике: «Мы достигли этапа, когда хорошая отчетность компаний становится недостаточно хорошей для рынка, чтобы продолжать расти. Уровень ставок в 3% или даже 3,5% не является настолько страшным. Но с учетом того, что сейчас резко усилилась неопределенность по поводу дальнейших темпов инфляции и монетарной политики ФРС инвесторы, возможно, больше не готовы платить такие же деньги в надежде на хорошие показатели компаний, которые они были готовы платить до сих пор». «Недостаточно хорошую» отчетность по итогам I квартала показали ряд ключевых американских компаний. Инвесторы отметили ряд потенциально негативных моментов в финансовой отчетности Alphabet и Caterpillar. Акции головной компании Google упали на 4,8% — несмотря на более высокие показатели прибыли на акцию ($9,93 по сравнению с ожиданиями в $9,28) и общей выручки ($31,15 млрд при ожиданиях в $24,26, по данным аналитиков, опрошенных FactSet). Долгосрочные капитальные затраты Alphabet за I кв. 2018 г. выросли более чем втрое (по сравнению с I кв. 2017 г.) — с $2,5 млрд до $7,7 млрдАкции крупнейшего в мире производителя спецтехники, Caterpillar, по итогам торгов 24 апреля упали на 6,2%. Поводом для падения котировок стало заявление финансового директора Caterpillar Inc. Брэдли Хэлверсона в рамках конференц-звонка с инвесторами. Топ-менеджер компании предупредил о потенциальном ухудшении финансовых показателей компании, заявив о том, что «Caterpillar не ожидает в течение 2018 г. повторения результатов, показанных в I квартале года».