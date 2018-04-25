Основатель «Рольфа» вернется на пост главы совета директоров автодилера 

Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров займет пост председателя совета директоров автодилера с мая 2018 года, сообщил RNS официальный представитель группы.
Он отметил, что Татьяна Луковецкая, которая в настоящее время занимает пост председателя совдира «Рольфа» планирует покинуть компанию в конце апреля. В «Рольфе» не уточнили её новое место работы.
Официальный представитель группы компаний «СБСВ-Ключавто», которая планирует выйти на рынок Москвы и занять несколько автосалонов группы Genser в мае, сообщил RNS о выходе Луковецкой на должность одного из топ-менеджеров «Ключавто». Название должности и дату выхода на новую работу он не уточнил.
Предприниматель из списка Forbes Сергей Петров основал компанию «Рольф» в 1991 году, а первый автосалон открыл в 1994 году. Петров начал уходить от управления дилерской группой в 2004 году — тогда он оставил пост президента «Рольфа» и занимался долгосрочным развитием компании до 2007 года.
Луковецкая до 1 февраля 2017 года занимала пост гендиректора группы «Рольф». Она начинала работу в группе в 1992 году.
Группа «Рольф» подконтрольна трасту, который действует в интересах семьи Петрова.
Ранее RNS сообщало, что «Рольф» увеличил чистую прибыль по итогам работы в 2017 году в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом — до 3,672 млрд рублей, выручку — на 21,3%, до 193,3 млрд рублей.
Продажи новых новых автомобилей в автоцентрах группы выросли в 2017 году на 15% — до 84,225 тыс. штук.
Портфель брендов включает 22 автомобильные марки и один мотоциклетный бренд.
Дилерская сеть компании насчитывает более 60 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге.